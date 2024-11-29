CNN: Россия вынудила Запад играть по ее правилам

Россия сумела принудить западные государства отойти от прежних правил и навязала им свои. Такое мнение высказал телеканал CNN.

По мнению журналистов, Россия склоняет Запад к тому, чтобы все решения принимались именно в той реальности, которая создается Москвой. Это позволяет РФ побеждать как на поле боя, так и на политической арене.

«Кремль ведет борьбу за то, чтобы заставить Запад исходить из российских предпосылок, а не из своих собственных», — указали они.

Россия сумела отойти от прежнего советского «рефлексивного контроля». За счет этого западные страны опасаются передавать Украине все необходимые ей вооружения. Им приходится учитывать возможность российского ответа на такие недружелюбные действия.

Ранее Владимир Путин пообещал, что Россия обязательно даст ответ на непрекращающиеся атаки западными ракетами по российской территории. РФ ответит на такие нападения, при этом могут быть продолжены испытания ракетной системы «Орешник» в боевых условиях.