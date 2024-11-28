Путин пообещал дать ответ на продолжающиеся удары оружием Запада по России
Путин: РФ ответит на продолжающиеся удары дальнобойным оружием Запада
Фото: [официальный сайт президента России]
Россия ответит на непрекращающиеся удары западным дальнобойным оружием по своей территории. Как сообщает РИА Новости, об этом президент Владимир Путин сообщил на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
В ходе своего обращения лидер страны заявил, что Россия будет отвечать на подобную агрессию, в том числе рассматривается возможность продолжения испытания «Орешника» в боевых условиях.
Ранее на Западе заявили о близорукости руководителей, которые и после демонстрации новейшего российского оружия продолжают игнорировать предупреждения, поступающие из Москвы.