Россия ответит на непрекращающиеся удары западным дальнобойным оружием по своей территории. Как сообщает РИА Новости, об этом президент Владимир Путин сообщил на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

В ходе своего обращения лидер страны заявил, что Россия будет отвечать на подобную агрессию, в том числе рассматривается возможность продолжения испытания «Орешника» в боевых условиях.

Ранее на Западе заявили о близорукости руководителей, которые и после демонстрации новейшего российского оружия продолжают игнорировать предупреждения, поступающие из Москвы.