CNN: Северокорейские войска переброшены на территорию Украины

Разведывательные ведомства западных стран сообщили о том, что малые подразделения Вооруженных сил КНДР уже переброшены на территорию Украины.

Как передает телевизионный канал, помогать российских военным будут северокорейские спецназовцы. Отмечается, что сейчас пока сложно оценить их эффективность.

Представители СМИ не смогли привести реальные доказательства того, что Пхеньян действительно задействовал свои войска в текущем военном конфликте, но предположили, что позднее в регион будут направлены дополнительные силы.

Ранее южнокорейская разведка сообщила о повышении статуса дочери Ким Чен Ына.