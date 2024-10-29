Ренхап: южнокорейская разведка сообщила о повышении статуса дочери Ким Чен Ына

Национальная разведывательная служба Южной Кореи (NIS) сообщила о повышении статуса дочери лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, Ким Чжу Э, которая, по данным разведчиков, проходит подготовку как потенциальная наследница. Об этом проинформировало РИА Новости, ссылаясь на иностранное агентство.

Ким Чжу Э увеличивает свою активность в политической жизни страны, участвуя в партийных мероприятиях и сопровождая высокопоставленных чиновников. Об этом свидетельствует случай, когда она беседует с послом России в КНДР, а также ее присутствие на официальных фотографиях вместе с отцом.

Укрепление позиций Ким Чжу Э подтверждается также предоставлением ей личной охраны, что указывает на растущее влияние и доверие в политических кругах Северной Кореи.

Ранее сестра Ким Чен Ына сравнила Южную Корею и Украину с «невоспитанными собаками».