CNN: страны Запада хотят вернуть призывную службу для подготовки к войне с РФ

Западные государства стали переосмыслять свой подход к обязательной военной службе из-за подготовки к столкновению с Россией. Об этом заявил американский телеканал CNN в своем материале.

Канал привел слова аналитика Института исследований внешней политики Роберта Гамильтона, указавшего на то, что Запад теперь вынужден пересмотреть свой подход к мобилизации перед лицом войны. Он уточнил, что речь для Запада идет о вопросе, каким образом мобилизовать миллионы людей и бросить их в мясорубку потенциальной войны.

В качестве примера журналисты указали на Латвию, которая недавно вернула практику с обязательным прохождением службы. Другим примером является Норвегия, которая весной составила план по удвоению оборонного бюджета и пополнения своих ВС на более чем 20 тысяч военнослужащих.

В материале также отмечается, что обязательную службу в Европе отменили после Холодной войны, но до сих пор есть и обратная тенденция, особенно в Прибалтике и Скандинавии. Журналисты телеканала считают, что новые практики призыва связаны с подготовкой к конфликту с РФ.

Ранее сербский президент Вучич заявил, что Запад готовится к войне с РФ быстрее, чем кажется многим.