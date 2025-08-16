CNN: Трамп всерьез обсуждал с лидерами стран ЕС аналог 5-й статьи НАТО для Украины

В ходе телефонного разговора с главами государств Европейского союза после встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на Аляске, американский лидер Дональд Трамп поднял вопрос о гарантиях безопасности для Украины, аналогичных тем, что предусмотрены статьёй 5 Устава НАТО. Об этом передает телеканал CNN.

Напомним, в соответствии с пятой статьей Устава Организации Североатлантического договора, любое вооружённое нападение на одну или несколько стран-участниц будет рассматриваться как атака на весь блок. В таком случае каждая страна-участница обязана принять ответные меры, вплоть до применения вооружённых сил для восстановления и поддержания безопасности НАТО.

Источник, с которым пообщались журналисты CNN, отметил, что в случае подписания мирного договора между сторонами Киев может рассчитывать на поддержку со стороны Вашингтона и ЕС, но при этом НАТО не будет принимать участие в этом процессе.

В публикации не раскрыли подробности инициативы главы Белого дома. Также неясно, каким образом можно воплотить в жизнь подобные гарантии.

15 августа на территории военной базы Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже состоялась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Ключевым вопросом обсуждения стало урегулирование ситуации на Украине. Кроме того, главы государств обсудили перспективы развития отношений между Россией и США.

Встреча Путина и Трампа продолжалась два часа сорок пять минут, что стало самым долгим их разговором. По завершении переговоров лидеры двух стран выступили на совместной пресс-конференции и сделали важные заявления.