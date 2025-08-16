Историк Сокольщик констатировал начало восстановления отношений России и США

По словам Льва Сокольщика, старшего научного сотрудника Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ, ключевым результатом встречи лидеров России и США можно считать начало процесса нормализации отношений между двумя странами и потенциальный ответный визит Дональда Трампа в Москву. Об этом он поведал в интервью РИА Новости.

Собеседник агентства акцентировал внимание на том, что конфликт на Украине потребует дальнейших активных действий для урегулирования, но намерение его разрешить выражено ясно.

«Самое главное по итогам — это начало восстановления двусторонних отношений, возможный ответный визит американского лидера, который закрепил бы положительную динамику», — сказал Сокольщик.

Стоит отметить, что президент США Дональд Трамп в ходе интервью с журналистом Шоном Хэннити оценил встречу с Владимиром Путиным на высший балл — 10 из 10.

Напомним, переговоры Путина и Трампа на военной базе Элмендорф — Ричардсон на Аляске в узком составе продлились почти три часа.

Дмитрий Песков, официальный представитель президента Российской Федерации, заявил, что переговоры могут занять от шести до семи часов. Сначала лидеры встретятся наедине, а затем продолжат общение в составе делегаций. По завершении саммита Владимир Путин и Дональд Трамп дадут совместную пресс-конференцию.

Ранее сообщалось, что Путин вылетел на Аляску. А продажи винтажной кофты с надписью СССР, в которой глава МИД РФ Сергей Лавров прилетел в Анкоридж, взлетели до небес.