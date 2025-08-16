CNN Turk: Путин сделал в адрес Трампа три жеста

Глава Российской Федерации Владимир Путин перед началом встречи с президентом США Дональдом Трампом на военной базе в Анкоридже, штат Аляска, сделал три важных жеста, которые привлекли внимание общественности к предстоящим переговорам. Об этом передает телеканал CNN Turk.

Напомним, переговоры Путина и Трампа на военной базе Элмендорф — Ричардсон на Аляске длятся уже более двух часов.

«На этой встрече президент России Путин сделал три очень важных жеста в адрес президента США Трампа. Во-первых, российский лидер отправился на Аляску, территорию США, для участия в этом саммите. Во-вторых, он прибыл на военную базу США", — говорится в публикации.

В-третьих, как сообщает телеканал, после выхода из самолёта Путин поздоровался с журналистами и сел в автомобиль, предоставленный американской стороной. Затем он отправился к месту встречи.

В сообщении CNN Turk также было указано, что главы государств прибыли на место проведения переговоров на одном автомобиле.

Дмитрий Песков, официальный представитель президента Российской Федерации, заявил, что переговоры могут занять от шести до семи часов. Сначала лидеры встретятся наедине, а затем продолжат общение в составе делегаций. По завершении саммита Владимир Путин и Дональд Трамп дадут совместную пресс-конференцию.

Ранее сообщалось, что Путин вылетел на Аляску. А продажи винтажной кофты с надписью СССР, в которой глава МИД РФ Сергей Лавров прилетел в Анкоридж, взлетели до небес.