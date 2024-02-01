CNN: указ об отставке Залужного появится уже в конце этой недели

Украинский президент Владимир Зеленский еще до конца этой недели подпишет указ об освобождении от своих обязанностей главнокомандующего украинской армии Валерия Залужного. Такое мнение высказали журналисты телекомпании CNN.

У корреспондентов этого телеканала появились сведения, что украинский национальный лидер не отступился от мысли уволить Залужного. То, что он отказался занять другой пост, не станет этому препятствием.

«К концу недели ожидается президентский указ», - сообщили тележурналистам их источники с Украины.

В качестве преемника Залужного в данный момент рассматривается кандидатура Александра Сырского, который на данный момент командует всеми сухопутными войсками Украины.

Ранее другое западное издание сообщало, что Зеленский предлагал Залужному пост секретаря Совета по национальной безопасности, но тот от него отказался. Такое место главком получил бы в том случае, если добровольно сложил с себя текущие обязанности.