Economist: Зеленский посулил Залужному пост секретаря СНБО Украины, но тот отказался

Напомним, информация об увольнении украинского главнокомандующего Валерия Залужного появилась в понедельник, 29 января, сразу в нескольких СМИ. А ранее об этом заявлял парламентарий Верховной рады Алексей Гончаренко, ссылаясь на собственные источники.

Как пишет Economist со ссылкой на источники в украинском политикуме, президент Украины Владимир Зеленский встречался с Залужным в этот день. И предлагал тому, в обмен на заявление об отставке с поста главкома ВСУ, занять должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны.

«Залужному предложили другую роль: секретаря Совета национальной безопасности. Он отказался», — пишет британский журнал.

Ранее сообщалось, что Пентагон отказался комментировать информацию о возможной отставке Залужного.