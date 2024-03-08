Экс-премьер Франции Вильпен: ввод войск НАТО на Украину грозит ядерной эскалацией

Бывший французский премьер-министр Доминик де Вильпен высказался о возможных последствиях, к которым мог бы привести ввод войск НАТО на территорию Украины с целью участия в боевых действиях. Политик прокомментировал ситуацию в эфире местного телевизионного канала LCI .

По словам Вильпена, подобное решение является недопустимым. Политик выразил мнение, что принятие таких мер может грозить ядерной эскалацией всему миру. Он уточнил, что размещение сухопутных войск Североатлантического альянса на территории Украины несет за собой риск, являющийся неприемлемым для тех государств, которые окажутся ответственными за него.

Ранее журналисты Foreign Policy заявили, что войска НАТО не станут напрямую вступать в столкновение с Россией и защищать Украину, даже если она станет членом Североатлантического альянса.