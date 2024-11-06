Как сообщил телеканал CNN, команда Дональда Трампа, кандидата в президенты США, была уверена в его успехе, но не ожидала, что он сможет заработать такое количество голосов.

Согласно прогнозу Fox News, Трамп получил 277 голосов выборщиков, что гарантировало ему победу на выборах. Как сообщает канал, команда Трампа испытывала «уверенность» накануне открытия избирательных участков и начала голосования.

Роберт Кеннеди-младший уже поздравил республиканца с его триумфом. Французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо отметил, что это стало символом триумфа патриотизма над глобализмом.

«Победа патриотизма над глобализмом. Победа свободы перед лицом цензуры. Победа мира против ястребов. Победа правды над коррупцией. Победа национального суверенитета над империей!» — написал Филиппо в соцсети.

Ранее сообщалось, что лидеры Франции, Израиля и Сербии поздравили Трампа с победой на выборах.