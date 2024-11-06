Лидеры Франции, Израиля и Сербии поздравили Трампа с победой на выборах

Президенты трех стран уже поздравили Дональда Трампа с победой в выборах в главы Белого дома. Они написали в социальных сетях приветственные слова в адрес нового главы Соединенных Штатов.

Свои поздравления высказали Трампу Эммануэль Макрон, Биньямин Нетаньяху и Александр Вучич, руководители Франции, Израиля и Сербии. Все они выразили убеждение в том, что возвращение Трампа на свой прежний пост принесет всему международному сообществу мир и процветание.

«Готовы работать вместе, как мы делали это в течение четырех лет. С вашими и моими убеждениями», — указал в своей записи Макрон.

Нетаньяху также назвал достигнутый Трампом результат его историческим возвращением.

Ранее сообщалось, что Трамп публично объявил о своей победе на президентских выборах. Он заявил, что это произошло во имя всего американского народа и для его процветания. Им было заявлено, что последующее правление станет золотой эпохой в истории США.