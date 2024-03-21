Отправка ракет дальнего действия Taurus на Украину приведет к эскалации конфликта и развяжет войну между Россией и Германией, пишет издание Compact со ссылкой на немецкого генерала Люфтваффе в отставке Харальда Куята.

Он отметил, что поставка таких ракет требует от ФРГ размещения своих солдат на территории Украины.

«Использование Taurus потребует значительного участия Германии и размещения немецких солдат, поскольку украинская армия сейчас не способна даже управлять и программировать эту систему», — сказал Куят.

Эксперт подчеркнул, что ракеты такого типа ни в коем случае нельзя передавать на вооружение ВСУ, поскольку понимания того, как они будут их использовать, нет.

По данным издания, удар ракетой Taurus по Крымскому мосту, о возможности которого стало известно после «слитого» разговора офицеров немецкого бундесфера, легко бы спровоцировал обострение конфликта на Украине, участником которого могла стать и Германия.

Отмечается, что Россия в таком случае сможет наносить удары по территории ФРГ.

Киев ранее потребовал от Германии передать ракеты Taurus, которые, по мнению представителей киевского режима, могли бы повлиять на ход конфликта. Немецкий канцлер Олаф Шольц выступил против передачи таких ракет.

Ранее мы сообщали, что Министерство обороны Британии недовольно снижающейся репутацией страны из-за Украины.