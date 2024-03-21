DM: Минобороны Британии недовольно снижающейся репутацией страны из-за Украины

«Европейские союзники отрекаются от Британии после того, как она не смогла предоставить достаточную военную помощь и политическую поддержку Украине», — отмечается в публикации.

По данным издания, украинские власти сейчас больше всего доверяют Германии, Франции и скандинавским государствам и считают их более близкими союзниками.

По мнению одного из представителей министерства обороны Британии, который пожелал остаться анонимным, Киев разочарован отношением Лондона. DM пишет, что на недостаточную помощь со стороны Великобритании также указывала Германия, которая советовала ей изменить свою позицию и усилить поддержку.

Западные государства, в том числе США и страны Европейского союза (ЕС), после начала Россией специальной военной операции начали активно поддерживать Украину своими оружием и боеприпасами, в том числе натовского образца. Также эти государства выделяют на нужды Киеву средства.

Министерство иностранных дел РФ ранее отправляло таким странам ноту протеста, однако никакой реакции не последовало.

Накануне издание Politico сообщило, что Евросоюз опасается летнего прорыва ВС РФ на Украине.