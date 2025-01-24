Conversation: Трамп поменял тактику завершения украинского конфликта

В статье говорится, что Трамп находился на своем посту всего несколько дней, но уже начал говорить иначе о ситуации на Украине.

Автор отмечает, что угрозы американского лидера в адрес Российской Федерации начинают напоминать стиль бывшего президента Джо Байдена: его высказывания свидетельствуют о готовности пойти дальше, чем его предшественник.

Например, 22 января Трамп пригрозил введением новых санкций и тарифов, если Москва не прекратит свои военные действия. Новый президент призвал к немедленному окончанию конфликта на Украине, предупреждая о возможных негативных последствиях, если затягивать боевые действия.

При этом в пятницу, 24 января, Трамп снова признался в любви к русским людям и сообщил, что не хотел бы вводить в их отношении новые санкции.