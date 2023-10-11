Cоветский ученый Сергей Гредескул погиб в результате палестино-израильского конфликта

Советский физик-теоретик Сергей Гредескул погиб в результате обострения палестино-израильского конфликта. Об этом 10 октября сообщил академик РАН Алексей Хохлов в своих соцсетях.

Гредескулу был 81 год. Последнее время он проживал с семьей в Израиле. Конфликт настиг советского ученого в Офакиме. Его супруга также погибла – их дом был атакован боевиками ХАМАС.

Хохлов написал, что трагедия произошла 7 октября – именно в этот день рано утром боевики ХАМАС выпустили по Израилю тысячи ракет из сектора Газа, а также вторглись на его территорию.

Гредескул родился в 1942 году. В период с 1967 по 1972 годы ученый работа в Физико-техническом институте Украинской ССР, а с 1972 по 1991-й годы – в харьковском Физико-техническом институте низких температур им. Б.И. Веркина.

Вместе со своими советскими коллегами Гредескул написал монографию «Введение в теорию неупорядоченных систем», а также множество научных тематических статей. Гредескул являлся лауреатом Госпремии УССР.

На данный момент известно о более 800 погибших мирных граждан в результате обострения палестино-израильского конфликта. Израиль в ответ на атаки со стороны ХАМАС ввел в стране военное положение, а также объявил мобилизацию резервистов. Сейчас Тель-Авив продолжает наносить удары по сектору Газа, ликвидируя тем самым боевиков ХАМАС.

Израиль продолжает обстреливать сектор Газа и готовиться к масштабной наземной операции. О причинах такого решения – в материале «Подмосковье сегодня».