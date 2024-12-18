«Дадут отпор»: эксперт заявил о готовности РФ защитить союзника в случае агрессии

В случае нападения на Белоруссию, Россия готова использовать все доступные силы и средства для защиты своего союзника. Об этом в беседе с Инфо24 заявил бывший офицер спецназа Анатолий Матвийчук.

Полковник в отставке напомнил о том, что Лукашенко неоднократно предупреждал НАТО о серьезных последствиях, которые могут возникнуть в результате дестабилизации ситуации в Белоруссии.

Матвийчук также отметил, что в случае военной угрозы со стороны третьих стран, Россия предоставит всестороннюю помощь Минску, поскольку страны связаны договором о Союзном государстве. Он подразумевает, что агрессия против Белоруссии будет рассматриваться как нападение на весь Союз.

На данный момент российские войска уже находятся на территории Белоруссии. Речь идет об авиационных и ракетных подразделениях, а также группах разведки и средствах радиоэлектронной борьбы.

В пятницу, 6 декабря, президенты России и Белоруссии подписали договор о гарантиях взаимной безопасности в рамках Союзного государства, что еще больше укрепляет взаимное сотрудничество между двумя странами.

На прошлой неделе Лукашенко поручил разместить «Орешник» в Белоруссии и спланировать его применение.