«Дадут отпор»: эксперт заявил о готовности РФ защитить союзника в случае агрессии
Эксперт Матвийчук: Россия готова защитить Белоруссию от внешних угроз
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В случае нападения на Белоруссию, Россия готова использовать все доступные силы и средства для защиты своего союзника. Об этом в беседе с Инфо24 заявил бывший офицер спецназа Анатолий Матвийчук.
Полковник в отставке напомнил о том, что Лукашенко неоднократно предупреждал НАТО о серьезных последствиях, которые могут возникнуть в результате дестабилизации ситуации в Белоруссии.
Матвийчук также отметил, что в случае военной угрозы со стороны третьих стран, Россия предоставит всестороннюю помощь Минску, поскольку страны связаны договором о Союзном государстве. Он подразумевает, что агрессия против Белоруссии будет рассматриваться как нападение на весь Союз.
На данный момент российские войска уже находятся на территории Белоруссии. Речь идет об авиационных и ракетных подразделениях, а также группах разведки и средствах радиоэлектронной борьбы.
В пятницу, 6 декабря, президенты России и Белоруссии подписали договор о гарантиях взаимной безопасности в рамках Союзного государства, что еще больше укрепляет взаимное сотрудничество между двумя странами.
На прошлой неделе Лукашенко поручил разместить «Орешник» в Белоруссии и спланировать его применение.