Daily Mail: принца Гарри могут выслать из США по указке Трампа

Принц Гарри может попасть под угрозу депортации из Соединенных Штатов по указанию Дональда Трампа. Как сообщило издание Daily Mail, теперь, когда администрация Байдена больше не будет защищать принца, его иммиграционные документы могут быть обнародованы.

В статье сообщается, что визовый статус Гарри вызывает сомнения после его откровений о потреблении различных незаконных веществ в мемуарах.

Эти признания не были указаны в иммиграционных формах, что является нарушением закона. При администрации Трампа есть вероятность, что эти документы будут раскрыты, что может привести к депортации принца.

Ранее сообщалось, что у принца Гарри отобрали титул на официальном сайте королевской семьи.