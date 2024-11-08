Стало известно о взаимных обвинениях команд Байдена и Харрис в провале на выборах

Штабы Джо Байдена и Камалы Харрис стали обвинять друг друга в том, что представитель демократической партии провалился на президентских выборах. Об этом сообщило издание Axios.

По мнению окружения Харрис, ее программа, которая длилась всего 107 дней, была безупречной. Оно возлагает всю вину на команду Байдена и на слишком позднее решение нынешнего президента выйти из предвыборной гонки. В то же самое время предвыборный штаб Байдена утверждает, что Харрис отодвинула его на второй план и не дала ему поддержать кандидатуру демократов как следует.

«Тыкающие друг в друга пальцем советники вице-президента Харрис и президента Байдена сходятся в одном — победа Трампа на выборах является виной кого-то из них», — указали журналисты.

В то же время ряд демократов считают, что их партия потерпела поражение только из-за того, что Байден снял с выборов свою кандидатуру. По их мнению, он мог бы получить лучшие результаты, чем Харрис. Они также винят в данном шаге экс-президента Обаму и бывшего спикера палаты представителей Пелоси.