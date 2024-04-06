Daily Telegraph: Западу придется перейти к обороне на фоне растущей мощи России

Западные страны собирают жалкие гроши на свою оборону, в то же самое время силы российской армии только растут. На этом фоне со временем Запад прекратит помощь Украине. Так считает журналист Льюис Пейдж, свои мысли он изложил в британском издании Daily Telegraph.

Он отметил, что граждане демократических стран крайне зависимы от сильно раздутого общего потребления. Это не идет на пользу при противостоянии с РФ.

«Мы настолько зависимы от наших раздутых государств, что можем выискивать лишь копейки на оборону», - указал он.

У Украины заканчиваются солдаты, поэтому она не сможет в скором времени вести успешную оборону. По этой причине Западу не стоит разворачивать у себя производство, которое будет выпускать вооружения и боеприпасы для Украины. Ему уже в недалеком будущем придется сосредоточиться на собственной обороне.

Ранее украинский президент Зеленский в довольно резкой форме потребовал от своих союзников обеспечить ВСУ современными комплексами ПВО. По его словам, Запад в состоянии это сделать, ему всего лишь нужно решиться сделать несколько политических шагов.