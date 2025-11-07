«Дай мне телефон»: Трамп лично успокоил жену мужчины, упавшего в обморок в Белом доме

Дональд Трамп лично успокоил жену мужчины, упавшего в обморок в Белом доме. Об этом сообщило РИА Новости.

Мероприятие Дональда Трампа по вопросам здравоохранения в Белом доме внезапно прервалось, когда один из участников потерял сознание. После эвакуации прессы из зала глава Центров Medicare и Medicaid Мехмет Оз начал оказывать гостю первую помощь и решил позвонить его супруге, чтобы сообщить о случившемся.

Именно в этот момент к ситуации подключился президент США. Заметив разговор Оза, Трамп попросил у него телефон и лично пообщался с женщиной. По словам чиновника, действующий президент сумел успокоить жену пострадавшего гораздо лучше, чем это мог бы сделать он сам.

