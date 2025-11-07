«Ты хочешь ответить на это?»: Дональд Трамп задремал на пресс-конференции и оставил Вэнса отвечать на вопросы в одиночку

Дональд Трамп задремал во время пресс-конференции, после чего перепоручил вице-президенту Джей Ди Вэнсу отвечать на каверзные вопросы журналистов. Об этом сообщает Daily Beast.

79-летний Дональд Трамп продемонстрировал странности в поведении во время встречи с прессой. По информации Daily Beast, президент США выглядел уставшим и на несколько мгновений задремал, сидя между вице-президентом Джей Ди Вэнсом и государственным секретарем Марко Рубио.

Когда журналисты задали вопрос о значении присоединения Казахстана к Авраамским соглашениям, Трамп без объяснений попросил Вэнса ответить вместо себя. Вице-президент заявил, что инициатива продолжает действовать и в ближайшие месяцы к ней присоединится не только Казахстан, но и другие государства.

Следующий вопрос от представителя Fox News о финансировании продовольственных талонов для малообеспеченных американцев также не вызвал у Трампа желания отвечать. Политик тихо спросил Вэнса, не хочет ли тот ответить, и вице-президент снова дал развернутый комментарий вместо главы государства.

