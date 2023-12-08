«Дальше только сдаваться»: политолог раскрыл суть угроз США о «более сильной» Украине

Украине придется пойти на мирные переговоры, в этом руководство страны намерены убедить США. Первый заместитель советника президента Штатов по нацбезопасности Джонатан Файнер заявил, что условия мира должны быть приемлемы для Украины и опираться на Устав ООН в части суверенитета и территориальной целостности страны.

Если же Россия откажется от такого «щедрого» предложения, то, по словам советника, тогда придется иметь дело с якобы более сильной Украиной, которая будет опираться на более мощную промышленную базу в США и Европе и сможет пойти в наступление.

Политолог Дмитрий Раевский оценил угрозы Вашингтона о наступлении «более сильной» Украины. По его словам, все это блеф от бессилия.

«Если США намерены убедить Россию пойти на мирные переговоры по Украине и заявляют, что Украина будет готова к более серьезному наступлению, — пусть докажут на деле. Все понимают, что это блеф. Нет у США и Европы ресурсов на дальнейшую накачку Украины оружием и бюджетом», — рассказал Раевский интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Он подчеркнул, что 6 декабря американский сенат отказался проголосовать за выделение 60 миллиардов долларов на помощь Украине.

«Ранее США выделяли Украине 3 миллиарда долларов в месяц. Сейчас — в 20 раз меньше. Все эксперты хором говорят, что при таком раскладе боеприпасы у ВСУ закончатся уже в январе. Если сильно экономить — в феврале. А дальше только сдаваться», — добавил Раевский.

Санкциями не удалось «задушить» Россию, продолжил эксперт.

«Санкции провалились, контрнаступление провалилось, Зеленский провалился. На этом фоне проскочила новость, что Зеленский хочет в декабре уйти в отставку и уехать жить в Лондон. Так что желание США продавить свои интересы — полный бред. Ничего не выйдет. Что остается врагу, который хочет уничтожить Россию? Только истерить. Вот и разводят истерику», — заключил собеседник издания.

Ранее мы сообщали, что Пентагон намерен просить денег на восстановление запасов, переданных Украине.