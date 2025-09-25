Российские школы получили инструкции на случай атаки дронов

Во все российские школы направлены официальные документы с алгоритмами действий на случай атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщил РИА Новости первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев.

По его словам, в стране дважды в год проходят масштабные всероссийские учения, в рамках которых педагоги, учащиеся и технический персонал отрабатывают сценарии поведения при различных угрозах, включая атаки дронов. Образовательные учреждения располагают всеми необходимыми инструкциями и четкими схемами действий, отметил замминистра.

Так, в апреле 2024 года подобные учения прошли во всех школах России. Их организовали Минпросвещения совместно с МЧС, МВД и Росгвардией при координации Национального антитеррористического комитета.

Ранее Минобороны сообщило о перехвате украинских БПЛА в Крыму и над морем.