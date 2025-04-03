Дания пообещала отвергать все притязания Америки на Гренландию
Глава МИД Дани Расмуссен: все претензии США на Гренландию будут отвергнуты
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Датские власти не отдадут Гренландию Соединенным Штатам и будут отвергать любые претензии на этот остров. Такое заявление сделал руководитель датского Министерства иностранных дел Ларс Лекке Расмуссен. Его слова привело агентство Reuters.
Глава внешнеполитического ведомства Дании встретился с американским государственным секретарем Марко Рубио. Встреча произошла в Брюсселе, где проходил саммит глав МИД стран, которые входят в НАТО. После этого Расмуссен сделал заявление.
«Дания будет отвергать любые претензии на Гренландию», — привели его слова журналисты.
Он добавил, что Северо-Атлантическому альянсу стоит уделять больше внимания тому, что происходит в арктической зоне, поскольку этот регион тоже входит в зону ответственности военного блока.
Ранее датский премьер-министр Фредериксен выразила уверенность, что США не захватят Гренландию. По ее мнению, остров принадлежит тем жителям, которые его населяют.