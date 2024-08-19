Министр иностранных дел (МИД) Дании Лекке Расмуссен заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) имеют полное право применять датское оружие для ударов по территории России. Слова главы внешнеполитического ведомства приводит телерадиокомпания DR.

Расмуссен считает, что таким образом Украина будет защищать свою территорию. По его мнению, заход на территорию РФ также считается самооборонной.

«Если... наносить удары по инфраструктуре или военным объектам (противника в рамках вторжения на его территорию — ред.), то это вполне в рамках правил войны... Нельзя устанавливать такое ограничение, по которому (датское — ред.) вооружение может использоваться только на украинской территории», — сказал Расмуссен.

Он подчеркнул, что удары по российской территории иностранным оружием входит «в рамки правил».

С начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года западные страны, в том числе государства-члены НАТО, начали передавать Киеву свои оружие и боеприпасы. МИД РФ неоднократно выражал протест в связи с бесконтрольной передачей оружия ВСУ, однако никакой реакции не последовало.

Ранее сообщалось, что в Курской области в российский плен попали 15 иностранных наемников.