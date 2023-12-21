Дания согласилась пустить войска США на свою территорию вслед за Финляндией

Сотрудничество в области обороны Дании и США предполагает, что страны могут воспользоваться территорией друг друга для размещения войск и техники. Также партнеры будут проводить совместные учения. Известно, что Копенгаген дает разрешение американцам воспользоваться тремя базами ВВС, но в будущем. Сам договор рассчитан на 10 лет.

«После его вступления в силу наши войска смогут более эффективно координировать свои действия. Они будут более слаженно проводить учения, что повысит оперативную совместимость в рамках НАТО», — отметил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает ТАСС.

При этом Блинкен похвалил Данию за поддержку Украины и призвал не останавливаться, а выделить дополнительные средства.

Таким образом, США получает доступ к базам в Дании, и еще 15 штабам в Финляндии.