Дарью Трепову, из-за которой погиб военкор Владлен Татарский, отправили в колонию на 27 лет

Исполнительницу теракта в Санкт-Петербурге, из-за которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский, Дарью Трепову* отправили отбывать наказание в колонию на 27 лет, сообщает «Коммерсант» .

К такому наказанию девушку приговорил Западный окружной военный суд. Кроме того, суд назначил 26-летней гражданке штраф в размере 600 тысяч рублей и взыскал с нее более 16,4 миллионов рублей по гражданским искам.

Таким образом, суд признал Трепову* виновной в организации теракта по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ, а также в незаконном обороте взрывного устройства по ч. 4 ст. 222.1 УК РФ и в подделке документом по ч. 4. Ст. 327 УК РФ. Подсудимая признала свою вину только в последнем. Государственный обвинитель запросил для девушки 28 лет заключения в колонии.

Как сообщает «Ъ», суд также признал гражданина РФ Дмитрия Касинцева в совершении преступления по ч. 2 ст. 316 УК РФ (Укрывательство преступлений), так как Трепова* после реализации теракта скрывалась именно в его квартире. Мужчина получил наказание в виде одного года лишения свободы и девяти месяцев колонии.

2 апреля 2023 года в одном из кафе Санкт-Петербурга произошел взрыв. В помещении проводился вечер Владлена Татарского (настоящее имя Максим Фомин), на котором он представлял свою новую книгу. На мероприятие пришла Трепова*, которая вручила военкору бюст человека в каске. Через несколько секунд произошел взрыв, в результате которого журналист получил несовместимые с жизнью травмы. Также пострадали более 50 человек, находившиеся в помещении.

После этого Трепова* сбежала и укрывалась в квартире Касинцева. Как позже выяснило следствие, организатором теракта, который курировал девушку, является один из бывших лидеров Национал-большевистской партии** Роман Попков.

На суде Трепова* рассказала, что не знала о содержимом бюста, подаренного Татарскому. Она подумала, что там может находиться прослушивающее устройство. Кураторы обещали девушке денежное вознаграждение и помощь с переездом в Европу.

Ранее мы сообщали, что пострадавший при взрыве на мероприятии Владлена Татарского рассказал о том, какие силы помогли ему вылечиться.

*внесена в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга

** признана экстремистской, запрещена в РФ