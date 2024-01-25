Пострадавший при теракте с Татарским рассказал, как его спасли голод и высшие силы

Петербуржец уверен, что мог бы не выжить при взрыве в местном кафе, где выступал военкор Владлен Татарский. Свое спасение он связал с тем, что его уберегла иконка с рынка и простая попытка утолить голод, пишет «Газета.ру» .

Мужчина рассказал журналистам, что в роковой день отправился на Удельный рынок. Там он гулял некоторое время до мероприятия. В какой-то момент на барахолке он обратил внимание на некую иконку в снегу, которую продавал мужчина за 30 рублей. Петербуржец не знает, зачем, но купил ее.

Позже гость пришел на выступление Владлена Татарского в кафе, но сел как можно дальше: петербуржец заказал шаурму и очень хотел съесть ее без посторонних глаз. Он считает, что именно это помогло ему не получить смертельных травм. Также он считает, что не зря положил в карман ту самую икону.

«Скорее всего, меня это спасло. Потому что 1 апреля во время выступления я стоял ровно на том месте, где взорвалась бомба. То есть, скорее всего, 2 апреля, если бы все шло как шло, я сидел бы где-то там же, рядом. Соответственно, последствия были бы гораздо более тяжелые», — рассказал Богданов.

В итоге молодой человек получил проблемы с глазами и звон в ушах, но иск к виновнице теракта он не подавал. Все прошло за неделю.

Напомним, что 25 января молодую Дарью Трепову* признали виновной в совершении теракта в кафе Санкт-Петербурга, где погиб Владлен Татарский и пострадали десятки человек. Девушку приговорили к 28 годам колонии строгого режима: это самый суровый публично известный приговор женщине в России. По гражданским искам 26-летней Треповой* предстоит выплатить 16,4 млн рублей. Всего потерпевшими были признаны 85 человек.

Ранее сообщалось, что психолог оценил последние заявления Треповой* на заседании.

*(внесена в список террористов и экстремистов)