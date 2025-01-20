Датскую наемницу объявили в международный розыск за нападение на Курскую область

Хамовнический суд Москвы заочно арестовал датскую наемницу Аннабель Йоргенсен, которая служила на стороне ВСУ и в составе военизированной группировки незаконно вторглась в Курскую область. Об этом РИА Новости рассказал ее адвокат Игорь Дюкин.

Ранее Следственный комитет РФ предоставил доказательства ее причастности к совершению преступлений против мирных жителей в Курской области. Йоргенсен объявлена в межгосударственный розыск.

Суд установил, что Йоргенсен обвиняется в теракте и наемничестве, после того как Следственный комитет Российской Федерации (СК РФ) предоставил доказательства ее причастности к совершению преступлений против мирных жителей в Курской области.

Гражданки Дании обвиняется в совершении теракта и наемничестве (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205; ч. 3 ст. 359 УК РФ). В ходе следственных мероприятий установлено, что Йоргенсен нелегально пересекла границу РФ, а также участвует в военных действиях на территории страны. Ее адвокат сообщил о намерении подать жалобу на решение суда.

Ранее координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в Одесской области на границе с Румынией в районе паромной переправы под удар ВС РФ попали военная техника и румынские наемники.