В Одесской области зафиксировали прилеты на границе с Румынией в районе паромной переправы у города Килия. Под удар попали военная техника и румынские наемники, сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«Со стороны Румынии вышли спасательные катера и вылетело два вертолета. Также сообщают, что по Гераням работало ПВО с Килия Верде, то есть с румынской стороны», — говорится в сообщении.

По данным источника, наемники понесли большие потери. Как утверждают местные жители, погибли до 30 человек. Кроме этого, взрывы слышали в Измаиле, в пригороде, в направлении баз отдыха с иностранными военными.

Ранее сообщалось, что свыше 500 иностранных наемников ВСУ объявили в международный розыск. В рамках уголовного дела привлечены 845 иностранцев из 55 стран, и на данный момент в международный розыск объявлены 589 наемников. 86 дел уже завершены расследованием, вынесено 49 приговоров.