«Давление с разных сторон»: Каллас признала проблемы Бельгии из-за активов РФ

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Бельгия испытывает сильное давление из-за планов использовать замороженные российские активы для помощи Украине. По ее словам, единственный способ снять этот пресс — скорейшее принятие общего решения Евросоюза. Об этом сообщило РИА Новости.

На пресс-конференции Каллас признала, что бельгийские коллеги оказались в сложной ситуации. На них давят с разных сторон, поскольку именно в этой стране, через клиринговую систему Euroclear, заморожено около €180 млрд из почти €300 млрд российских суверенных активов. Еврокомиссия предлагает использовать эти средства как гарантию для кредита Украине на сумму до €210 млрд.

Однако этот план встретил серьезное сопротивление. Против выступили не только руководство Euroclear, заявившее, что это деньги российского народа, и угрожающее судом, но и несколько стран ЕС, включая Италию, Францию и Венгрию. Их беспокоят юридические риски и долгосрочные последствия для финансовой стабильности евро.

Несмотря на разногласия, предложение отправлено на техническое согласование. Окончательное решение может быть принято на саммите Евросоюза в середине декабря. Ранее ЕС уже переводил Киеву доходы от этих активов, но сейчас речь идет о беспрецедентно крупной сумме самого капитала.

Ранее МИД России отреагировал на решение Евросоюза по заморозке активов.