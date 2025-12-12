Официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала как «наперсточников» авторов решения Еврокомиссии о бессрочной заморозке российских активов. Речь идет о сумме порядка $225 млрд. Об этом сообщает РИА Новости.

В Москве дали образную и жесткую оценку новому решению Брюсселя. Мария Захарова, комментируя инициативу о вечной заморозке — активов ЦБ РФ, заявила, что ее авторы напоминают наперсточников. Это слово, отсылающее к уличным мошенникам, которые манипулируют шариком под стаканчиками, стало единственным, но справедливым и емким комментарием на действия европейских властей.

До этого глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила о согласовании данной процедуры странами-членами механизма, который позволит бессрочно удерживать замороженные средства. Общая сумма этих активов оценивается в €210 млрд. Официальной целью ЕС объявил использование доходов от этих средств якобы для помощи Украине, оставив сам капитал неприкосновенным.

Ранее сообщалось о том, что Леонид Слуцкий прокомментировал планы ЕС по конфискации активов России.