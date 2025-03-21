«Это уже чересчур», — сказал премьер-министр Польши после саммита Европейского союза в Брюсселе. По его словам, многочисленные встречи по Украине в Европе не способствуют достижению мира. Об этом сообщает портал TVP Info.

Туск обратил внимание на то, что в последнее время проводится множество встреч, саммитов, видеоконференций и поездок, связанных с ситуацией на Украине. Кто-то может посчитать это излишним, и будет прав, отметил премьер-министр Польши.

«Это мой общий комментарий: давайте не будем сходить с ума, думая, что если будет 56 саммитов и видеоконференций, мир наступит быстрее», — сказал Туск.

Поляк призвал своих коллег по Евросоюзу здраво взглянуть в лицо действительности: количество встреч не приводит к прогрессу на украинском треке от слова совсем.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон созовет новый саммит по Украине, который состоится в Париже 27 марта. На саммите лидеры стран Европейского союза будут более детально обсуждать урегулирование конфликта на Украине, а также вопросы обеспечения безопасности в Европе. Кроме того, на саммите ожидается присутствие главы киевского режима Владимира Зеленского.