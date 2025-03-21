Франция организует новый саммит по Украине 27 марта

Президент Франции Эммануэль Макрон созовет новый саммит по Украине, сообщило издание Politico. Он состоится в Париже 27 марта.

Отмечается, что на саммите лидеры страны Европейского союза (ЕС) будут более детально обсуждать урегулирование конфликта на Украине, а также вопросы обеспечения безопасности в Европе. Кроме того, по данным источника, на саммите ожидается присутствие главы киевского режима Владимира Зеленского.

Как подчеркнул президент Франции Эммануэль Макрон, странам Европы необходимо перейти от краткосрочной помощи к стратегии, обеспечивающей защиту и развитие украинских вооруженных сил. Он также отметил необходимость обсуждения новых гарантий безопасности для Украины.

Страны ЕС продолжают выступать за продолжение оказания военной и финансовой помощи Украине, несмотря на то что президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин договорились о 30-дневном прекращении огня. Путин также приказал ВС России перестать атаковать критическую инфраструктуру соседнего государства.

Ранее сообщалось, что новый премьер-министр Канады Марк Карни позвал Владимира Зеленского на саммит G7.