В США заявили о необходимости поддержания Украины для укрепления ее позиций на переговорах

Белому дому стоит поддержать украинское правительство, чтобы оно во время будущих мирных переговоров с Россией не имело слишком слабой позиции. Так считает Джейк Салливан, советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности. Его слова привел в своем материале ТАСС.

Помощник президента США выступил в культурном центре 92NY, который находится в Нью-Йорке. Он заявил, что Белому дому необходимо продолжать поддерживать Украину как при нынешнем президенте, так и после инаугурации Дональда Трампа.

«Нынешняя и следующая администрация должны продемонстрировать готовность помогать Украине и обеспечить ее необходимыми инструментами для защиты, так как это станет рычагом для достижения хорошего результата за столом переговоров», — указал он.

Салливан добавил, что при заключении сделки по Украине без такой поддержки Киев будет иметь слишком слабые позиции на мирных переговорах.

Ранее западные СМИ сообщили, что правительство США пытается в крайне сжатые сроки поставить Украине внушительное количество вооружений. Вся отправка оружия должна пройти до смены президента. Поставками в данный момент руководит Салливан, который поторапливает Пентагон, заставляет его максимально ускорить все поставки.