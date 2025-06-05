Деятельность «Британского совета» признали в России нежелательной

Генеральная прокуратура (ГП) России признала деятельность «Британского совета»* (The British Council*) нежелательной. Об этом говорится в официальном заявлении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что эта международная структура финансировалась британскими аристократами и активно продвигала идеи, противоположные национальным интересам России.

По данным ведомства, «Британский совет» распространял несемейные ценности и поддерживал экстремистские идеи, включая активную поддержку нетрадиционных взглядов о сексуальной принадлежности людей.

Кроме того, организация реализовывала проекты, направленные на дискредитацию внутренней и внешней политики РФ, а также осуществляла деятельность, направленную на формирование антироссийской повестки.

Особое внимание уделялось работе с молодежью и выпускниками программы Chevening. Как уточнили в ГП, некоторые участники считают создание так называемой «мировой сети британского влияния» своей миссией.

Одной из целей организации было «избавление населения бывших советских республик от российской идентичности». Кроме того, реализовывались инициативы по «культурному взаимодействию» с целью создания «сплоченного антироссийского сообщества» в Прибалтике и других регионах.

ФСБ также рекомендовала партнерам из дружественных стран купировать работу Британского совета.

Принятое решение официально ограничит деятельность «Британского совета» на территории России, а также позволит усилить меры по противодействию иностранному влиянию, направленному на дестабилизацию ситуации в стране.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура признала организацию Amnesty International нежелательной в России.

*признаны в России нежелательными организациями.