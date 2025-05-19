По заявлению Генеральной прокуратуры, деятельность международной некоммерческой организации Amnesty International Limited признана на территории России нежелательной.

Данная организация заявляет о своей активной роли в защите прав человека по всему миру. Однако, по мнению Генпрокуратуры, лондонский офис AIL фактически служит центром разработки глобальных антироссийских инициатив, финансируемых сторонниками киевского правительства.

В ведомстве отметили, что с момента начала специальной военной операции Amnesty International, как утверждается, предпринимает активные действия для эскалации военного конфликта в регионе, включая оправдание противоправных действий украинских неонацистских группировок.

Ранее сообщалось, что Минюст включил в реестр иноагентов четырех россиян и три организации.