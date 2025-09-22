Когда правительство Великобритании начинает экономить на дипломатах, оно тем самым снижает влияние собственной страны в Организации Объединенных Наций. Об этом сообщила газета Daily Express.

Издание привело точку зрения Межпартийного комитета по иностранным делам, который действует при парламенте Великобритании.

«Правительство сэра Кира Стармера было предупреждено, что Британия делает „подарок Китаю и России“, ослабляя влияние страны в Организации Объединенных Наций», — указали журналисты.

По мнению комиссии, когда Лондон сокращает бюджет МИД, он тем самым сокращает участие британских дипломатов в различных мероприятиях и дискуссиях в ООН. Тем самым Британия становится не в состоянии продвигать «британские ценности» и собственную точку зрения на этой международной площадке.

