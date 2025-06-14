Действия Израиля равносильны объявлению войны, заявил постпред Ирана при ООН

Атаки израильских войск против Ирана, произошедшие за минувший день, представляет собой самы настоящий акт государственного терроризма. об этом в ходе заседания Совбеза ООН заявил постпред Ирана в организации Амир Саид Иравани.

Он акцентировал внимание на том, что события последних 24 часов можно расценивать как фактическое начало военных действий со стороны Израиля против Ирана.

«Эти зверства представляют собой явный акт государственного терроризма и вопиющее нарушение международного права», — сказал Иравани.

Сотрудники Корпуса стражей исламской революции объявили о том, что Иран осуществил пуск сотен баллистических ракет в направлении Израиля в рамках операции «Суровое возмездие». В числе прочего, Исламская республика нанесла удар по штабу израильского Минобороны в Тель-Авиве.

Корпус стражей исламской революции Ирана также предупредил Израиль о возможных последствиях в случае нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры. В ответ на подобные действия Тегеран готов нанести удары по аналогичным объектам на территории Израиля.

Ранее сообщалось, что 35 израильтян получили ранения в результате ракетной атаки Ирана.