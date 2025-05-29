Военная промышленность Сербии стреляет в спину России, когда передает Украине боеприпасы. Такое заявление сделали в Службе внешней разведки, слова ее представителей привел ТАСС.

Разведчики напомнили, что власти Сербии публично заявляют, что держат нейтралитет в украинском конфликте. В то же самое время военная промышленность этой страны производит боеприпасы для Украины и передает их ВСУ.

«Сербский военпром пытается выстрелить России в спину. По поступающей информации, сербские оборонные предприятия продолжают поставки боеприпасов Киеву», — указали журналистам.

В СВР добавили, что Сербия уже передала Украине сотни тысяч снарядов для артиллерии и реактивных систем залпового огня. Счет переданным патронам уже идет на миллионы. Все поставки маскируются передачей грузов якобы странам НАТО, таким как Чехия, Польша и Болгария. В последнее время стали применять схемы с задействованием стран Африки. Все такие действия назвали попыткой заработать на крови родственных славянских народов.

Ранее президент Сербии Александр Вучич высказал мнение, что коллективного Запада в его прежнем понимании больше не существует. По его словам, подобные изменения открывают для Сербии дополнительные возможности. Кроме того, страна может ускорить сотрудничество с разными партнерами. Теперь у Белграда есть возможность также укреплять связи с другими странами.