Действия Трампа вызвали панику в Германии

Предложение президента США Дональда Трампа о признании российского статуса Крыма может привести к расколу НАТО, сообщает немецкая газета Berliner Zeitung.

В рамках ближайшего саммита североатлантического альянса будет рассмотрен вопрос расходов на оборону, ведь теперь Крым может стать ареной открытого спора из-за Украины, отмечает издание.

Из-за политики Трампа по Украине Евросоюз оказался в непростой ситуации. С одной стороны, ЕС продолжает поддерживать Киев, а с другой — стремится сохранить лояльность Вашингтону.

По словам эксперта из Европейского совета по международным отношениям Джереми Шапиро, именно Вашингтон играл роль связующего звена в украинском вопросе. Если администрация Трампа решит самоустраниться, то странам ЕС будет сложно сохранять единство, пояснил он.

Таким образом, трансатлантические отношения столкнулись с серьезным кризисом. ЕС ищет способ продолжить поддержку Украины, не теряя при этом связь с США. Пока не совсем понятно, как это будет реализовано, заключила BZ.

Ранее сообщалось о том, что в Германии призвали не забывать роль СССР в победе над нацизмом.