Лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт призвала не забывать о ключевой роли СССР в победе над нацистской Германией. Об этом она заявила в интервью агентству DPA.

В своем заявлении Вагенкнехт напомнила, что 27 млн советских граждан стали жертвами нападения фашистской Германии. Так она ответила на рекомендации Министерства иностранных дел (МИД) Германии, которое ранее выпустило предостережения для глав районов и муниципалитетов не отправлять приглашения представителям РФ и Белоруссии на мероприятия в Берлине и Бранденбурге по случаю 80-летия разгрома фашистского режима.

«Рекомендации МИД ФРГ наносят ущерб международному престижу Германии», — отметила Вагенкнехт.

Она также рассказала о вкладе Советского Союза в объединение ФРГ и напомнила о «ментальной подготовке» действующей немецкой власти к «войне с Россией».

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала рекомендации МИД Германии, отметив, что Берлин таким образом впервые продемонстрировали русофобские настроения и признаки неонацизма.

Ранее издание Bild сообщило, что власти Бранденбурга не пустят посла РФ на церемонию к 80-летию Победы.