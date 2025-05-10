Действия Украины вызвали ярость в Венгрии

Власти Украины обвинили Будапешт в шпионаже на украинской территории. В ответ на это правительство Венгрии заявило, что защитит свою страну от нападок. Об этом на своей странице в соцсети написал представитель венгерского правительства Золтан Ковач.

«Мы защитим Венгрию от скоординированной атаки партии "Тиса" и украинской секретной службы», - написал он.

Украина, отметил он, мстит Венгрии за отказ поставлять оружие ВСУ, сопротивление киевскому режиму и нынешнему давлению, цель которого — продолжить вооруженный конфликт.

9 мая представители СБУ сообщили, что впервые в истории Украины разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая вела шпионскую деятельность, задержаны два агента.

В ответ Венгрия заявила о высылке двух украинских шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием в посольстве в Будапеште. Тогда киевский режим решил выслать двух венгерских дипломатов.

Ранее сообщалось о том, что Венгрия не поддерживает отказ Евросоюза от энергоносителей РФ.