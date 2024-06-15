Действующий президент ЮАР Рамафоса одержал победу на очередных выборах

Сирил Рамафоса, действующий президент Южно-Африканской республики (ЮАР), одержал победу на президентских выборах в стране, сообщило ТАСС со ссылкой на председательствующего на первом заседании нового состава Национальной ассамблеи главного судью ЮАР Раймонда Зондо.

Он отметил, что Рамафоса набрал 283 голоса от депутатов. Голосование проходило тайно. Таким образом, Рамафоса продолжит выполнять свои обязательства в качестве главы государства еще в течение пяти лет.

Оппонентом политика на выборах был глава партии «Борцы за экономическую свободу» Джулиус Малема». Он получит только 44 депутатских голоса.

Как отметил Зондо, победа действующего лидера была обусловлена поддержкой вышедшей из оппозиции партии «Демократический альянс». Именно она представляет интересы белого меньшинства в ЮАР.

Рамафосе 71 год. Ранее он являлся генеральным секретарем и заместителем президента Африканского национального конгресса, вице-президентом ЮАР. С 2017-го года является президентом Африканского национального конгресса. Прошлый срок правления Рамафосы начался в феврале 2018-го года.

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