В Абу-Даби проходят прямые переговоры между делегациями РФ и Украины, передает Axios. Украинскую делегацию возглавляет руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов*.

25 ноября в столице ОАЭ началась встреча российской делегации с представителями США. Центральной темой обсуждения стал американский мирный план, детали которого пока не подлежат широкому оглашению.

Вашингтон проявляет осторожный оптимизм относительно прогресса переговоров. По словам пресс-секретаря министра армии США Дэна Дрисколла Джефф Толберт, переговоры американской делегации с российскими представителями продвигаются успешно.

Одновременно американская сторона проводит консультации с украинскими партнерами, демонстрируя комплексный подход к мирному урегулированию.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что администрация президента России внимательно отслеживает новостную повестку из Абу-Даби. Однако каких-либо дополнительных комментариев или оценок относительно этих переговоров

Ранее публицист Юрий Кот раскритиковал план США по Украине и назвал его «оторванным от реальности».

*Росфинмониторингом внесен в перечень террористов и экстремистов.