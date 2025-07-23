Делегации России и Украины прибыли на переговоры во дворец Чираган

По информации, полученной РБК от источника, входящего в состав переговорной группы, российская и украинская делегации прибыли во дворец Чираган в Стамбуле, где планируется их встреча. Ожидается скорое начало обсуждений.

Ранее стало известно о прибытии на место проведения переговоров турецкой делегации. Российская делегация, возглавляемая помощником президента Владимиром Мединским, прибыла в Стамбул 23 июля.

Дворец Чираган, выбранный для третьего раунда российско-украинских переговоров, был возведен в XIX столетии для османских султанов.

В Кремле сообщали, что ключевой темой третьего раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле станут вопросы, касающиеся проектов меморандумов.

Ранее Мединский подтвердил, что Украина хочет организовать встречу Путина и Зеленского.