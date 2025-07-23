Мединский подтвердил намерение Украины о встрече лидеров стран
Мединский подтвердил, что Украина хочет организовать встречу Путина и Зеленского
По прибытии в Стамбул глава российской делегации Владимир Мединский, являющийся помощником президента РФ, сообщил, что ему известно о планах украинской стороны поднять вопрос об организации встречи глав государств на предстоящем третьем раунде переговоров, передает РИА Новости.
Согласно информации источника в турецком МИД, начало третьего раунда переговоров между российской и украинской делегациями запланировано на 19:00 мск в среду. Российская делегация уже находится в Стамбуле, в то время как украинская пока еще в Анкаре.
Отвечая на вопрос о том, осведомлен ли он о намерениях украинской делегации, Мединский лаконично ответил: «Слышал».
Недавно издание «Украинская правда», ссылаясь на источники в украинской делегации, сообщило, что ключевой целью украинской делегации на переговорах с Россией в Турции является подготовка и организация встречи между Владимиром Зеленским и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
Ранее сообщалось, что на Западе заметили волнения на Украине из-за закона Зеленского о НАБУ.