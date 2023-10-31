Делегация Израиля пришла на заседание Совбеза ООН в костюмах с желтыми шестиконечными звездами

Как сообщает РИА Новости, израильский постпред при организации Гилад Эрдана пригрозил, что шестиконечный аксессуар израильские дипломаты снимут после того, как Совбез осудит ХАМАС, потребовав от радикалов освобождения всех захваченных заложников.

К слову, нацисты заставляли евреев носить шестиконечную желтую звезду в период Холокоста.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Неделю назад ООН отклонила резолюцию России по прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Пять стран поддержали предложение, четыре отвергли, еще шесть воздержались от голосования. Почему так получилось и какое будущее ждет Ближний Восток — в материале «Подмосковье сегодня».